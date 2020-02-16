TEM Otoyolunda korkunç kaza: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM Otoyolunda korkunç kaza: 2 ölü - Son Dakika

TEM Otoyolunda korkunç kaza: 2 ölü

7 saat önce

TEM otoyolu, Orhanlı mevkinde meydana gelen kazada iki kişi feci şekilde can verdi.

TEM Otoyolunda korkunç kaza: 2 ölü, System.String[]

TEM otoyolu, Orhanlı mevkinde meydana gelen kazada iki kişi feci şekilde can verdi. Gecenin son saatlerine doğru meydana gelen kaza sağlık ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

Önce bariyerlere çarptı ardından kafa kafaya çarpıştı

Kaza, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu, Tuzla ilçesi, Orhanlı mevkinde meydana geldi. İçerisinde 1996 doğumlu Hüseyin Özkan ve Evren Yılmaz'ın bulunduğu 70 EL 209 plakalı kırmızı renkli otomobil suratlı bir şekilde Ankara istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere hızlı bir şekilde çarptıktan sonra yolda dönerek sol bariyerle yöneldi bu esnada içerisinde bir tek sürücüsünün bulunduğu belirlenen 41 AEH 367 plakalı beyaz otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araçtan fırlayan Özkan ve Yılmaz can verirken beyaz otomobildeki sürücü hafif şekilde yaralandı.

TUZLA DEVLET HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Polisler kazanın olduğu noktayı güvenlik şeridine alırken trafik ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için trafiğin kontrollü olarak akmasını sağladı. İtfaiye ekipleri ise hurdaya dönen kırmızı otomobil ile ön tarafı büyük hasar alan beyaz otomobilde bir süre çalışma yaparak olası bir patlama ve yangın tehlikesini ortadan kaldırdı. Sağlık ekipleri ise hafif şekilde yaralanan beyaz aracın sürücüsüne olay yerinde müdahale ederken, kaza yerinde yaşamını yitiren 24 yaşındaki Özkan ve Yılmaz için yapabilecek bir şey kalmamıştı. Yaşamını yitiren Özkan ve Yılmaz'ın cansız bedenleri Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.TEM Otoyolunda ise trafik, trafik ekiplerinin çalışmaları, cenazelerin kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından tekrardan normale döndü.

(Hanifi Bayar/İHA)

TEM Otoyolu, Orhanlı, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
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