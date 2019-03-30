Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolunda Minibüs Yan Yattı 17 Kişi Yaralandı

Tem Otoyolunda Minibüs Yan Yattı 17 Kişi Yaralandı

1 saat önce

TEM Otoyolunda minibüs yan yattı 17 kişi yaralandıDÜZCE - TEM Otoyolu Düzce ili Gümüşova rampalarında minibüsün lastiği patlaması sonucunda yan attı.

TEM Otoyolunda minibüs yan yattı 17 kişi yaralandı

DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce ili Gümüşova rampalarında minibüsün lastiği patlaması sonucunda yan attı. Kazada minibüs içinde bulunan 17 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza TEM Otoyolu Düzce ili Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Ali Kaplan idaresindeki 34 LZY 865 plakalı minibüs Gümüşova rampalarında lastiğinin patlaması sonucunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Kazada minibüs içinde bulunan 17 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleye ise yoldan geçmekte olan bir sağlık görevlisi tarafından yapıldı. Minibüsün içinden çıkartılan yaralılar ambulans ile Düzce'deki hastanelere kaldırıldılar. Araçta bulanan kadınların İstanbul'dan Tokat iline gittiği öğrenilirken, kaza nedeniyle tem otoyolunda uzun araç konvoyu oluştu.
Minibüsün yoldan kaldırılması ile yol tekrar trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:15 Kaynak: İHA

Gümüşova, Düzce, TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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