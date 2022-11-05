TEM otoyolunda tehlikeli anlar! Minibüste 'seyir halindeyken şoför değişikliği' anbean kamerada - Son Dakika
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TEM otoyolunda tehlikeli anlar! Minibüste 'seyir halindeyken şoför değişikliği' anbean kamerada

05.11.2022 17:34

İstanbul'da TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ilerleyen bir minibüsün sürücüsü seyir halindeyken direksiyonu bırakarak oturduğu koltuktan kalktı. Yolcu koltuğundaki kişi direksiyonun başına geçti. Seyir halindeki minibüste yapılan tehlikeli sürücü değişikliği cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Anadolu yakasından Avrupa yakası yönüne ilerleyen bir minibüste yaşanan olayda, minibüsün şoför koltuğunda oturan kişi bir anda direksiyonu bırakarak oturduğu koltuktan kalktı. Ön yolcu koltuğunda oturan kişi, şoförün boş bıraktığı koltuğa oturarak direksiyonun başına geçti.

SEYİR HALİNDE ŞOFÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Minibüste bulunan başka bir kişi ise o tehlikeli anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde, minibüsün şoför koltuğunda oturan kişi direksiyonu bırakıp koltuğundan kalkıyor. Ön yolcu koltuğunda oturan kişi şoför koltuğuna oturarak direksiyonun başına geçiyor.

İşte o anlara ilişkin kareler;

TEM otoyolunda minibüste 'seyir halindeyken şoför değişikliği' kamerada
TEM otoyolunda minibüste 'seyir halindeyken şoför değişikliği' kamerada
TEM otoyolunda minibüste 'seyir halindeyken şoför değişikliği' kamerada
Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Fatih Sultan Mehmet, TEM Otoyolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM otoyolunda tehlikeli anlar! Minibüste 'seyir halindeyken şoför değişikliği' anbean kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM otoyolunda tehlikeli anlar! Minibüste 'seyir halindeyken şoför değişikliği' anbean kamerada - Son Dakika
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