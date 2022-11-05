Minibüste bulunan başka bir kişi ise o tehlikeli anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde, minibüsün şoför koltuğunda oturan kişi direksiyonu bırakıp koltuğundan kalkıyor. Ön yolcu koltuğunda oturan kişi şoför koltuğuna oturarak direksiyonun başına geçiyor.

Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, TEM Otoyolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TEM otoyolunda tehlikeli anlar! Minibüste 'seyir halindeyken şoför değişikliği' anbean kamerada - Son Dakika

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