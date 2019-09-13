Son Dakika Haberleri: TEM otoyolunda oksijen yüklü tanker devrildi: TEM trafiğe kapanı
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TEM otoyolunda oksijen yüklü tanker devrildi: TEM trafiğe kapanı

4 dakika önce

TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi.

TEM otoyolunda oksijen yüklü tanker devrildi: TEM trafiğe kapanı, System.String[]

TEM Altınşehir- Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi. TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapandı.


TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü tanker devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapanırken tanker sürücüsü yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yetkililerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Altınşehir, Bahçeşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:54 Kaynak: İHA
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