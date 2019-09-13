TEM otoyolunda oksijen yüklü tanker devrildi: TEM trafiğe kapanı
4 dakika önce
TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:54 Kaynak: İHA
TEM Altınşehir- Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi. TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapandı.
TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü tanker devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapanırken tanker sürücüsü yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yetkililerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Düzce'nin can damarı Fiskobirlik kavşağı kapatıldı! Halk mağdur Kar maskeli 2 kişi, 73 yaşındaki kadının ellerini ve ağzını bantlayıp parasını çaldı İki yaşındaki bebek annesinin ölümüne neden oldu Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler