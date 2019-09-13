TEM otoyolunda oksijen yüklü tanker devrildi: TEM trafiğe kapanı
1 saat önce
TEM otoyolunda oksijen yüklü tanker devrildi: TEM trafiğe kapanıİSTANBUL - TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:02 Kaynak: İHA
TEM otoyolunda oksijen yüklü tanker devrildi: TEM trafiğe kapanı
İSTANBUL - TEM Altınşehir- Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi. TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapandı.
TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü tanker devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapanırken tanker sürücüsü yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yetkililerin çalışmaları sürüyor.
TEM'de tanker devrilince tüm şeritler trafiğe kapatıldı flash! Kar maskeli 2 kişi, 73 yaşındaki kadının ellerini ve ağzını bantlayıp parasını çaldı İki yaşındaki bebek annesinin ölümüne neden oldu