TEM otoyolunda oksijen yüklü tanker devrildi: TEM trafiğe kapanı
23 dakika önce
TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
TEM Altınşehir- Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi. TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapandı.
TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadügünde oksijen yüklü tanker devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TEM Bahçeşehir istikameti trafiğe kapanırken tanker sürücüsü yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yetkililerin çalışmaları sürüyor.
(İHA)
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