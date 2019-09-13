Son Dakika Haberleri: TEM otoyolunda oksijen yüklü tankerin devrilme anı kamerada
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TEM otoyolunda oksijen yüklü tankerin devrilme anı kamerada

38 dakika önce

TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadüğünde oksijen yüklü gaz tankerinin devrilme anı kameralara yansıdı.

TEM otoyolunda oksijen yüklü tankerin devrilme anı kamerada, System.String[]

TEM Altınşehir- Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadüğünde oksijen yüklü gaz tankerinin devrilme anı kameralara yansıdı.


TEM Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadüğünde sabah saatlerinde oksijen yüklü tanker devrilmişti. 1 kişinin yaralandığı kazada olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda itfaiye ekibi gönderilmişti. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun bazı şeritleri kapatılmış trafik durma noktasına gelmişti.


Yaşanan kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tankerin devrilme anları saniye saniye yer alıyor. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Altınşehir, Bahçeşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:04 Kaynak: İHA
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