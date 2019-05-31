Son Dakika Haberleri: TEM otoyolunda otobüs devrildi : 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

TEM otoyolunda otobüs devrildi : 1 ölü

1 saat önce

TEM otoyolu Ümraniye Kuzey Çevre Otoyolu bağlantı yolunda geri geri giden otomobil otobüse çarptı.

TEM otoyolunda otobüs devrildi : 1 ölü, System.String[]
TEM otoyolu Ümraniye Kuzey Çevre Otoyolu bağlantı yolunda geri geri giden otomobil otobüse çarptı. Kazada Otobüs devrilirken bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde TEM otoyolu Ümraniye Kuzey Çevre Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Otoyolda geri geri giden araç hızla yolcu otobüsüne çarptı. Kazada Otobüs devrildi. Otobüste bulunan yolculardan sekizi hafif şekilde yaralandı. Geri geri giden otomobilin sürücüsü ise kazada hayatını kaybetti. Kaza sonrası otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:01 Kaynak: İHA
Ümraniye, TEM Otoyolu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kastamonu'da silahlı kavga: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu İş yeri sahibi tarafından dövülen kadın çalışan ilk kez konuştu! Öldürdüğü babasıyla aynı karede

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 10:01:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEM otoyolunda otobüs devrildi : 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]