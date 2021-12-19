TEM otoyolunda otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı - Son Dakika

TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi İstanbul istikametinde gece saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, S.M.Ç. idaresindeki otomobil, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

FREN YAPAN TIRA ARKADAN ÇARPTI

Kontrolden çıkarak savrulmaya başlayan otomobili gören tır sürücüsü H.A. ise yavaşladı. Bu esnada arkasından gelmekte olan M.R.Ç. idaresindeki Kocaeli firması Efe Tur'a ait otobüs, tıra arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisi ile otobüs sürücüsü M.R.Ç. araçta sıkışırken, muavin O.G. ile yolcu olarak bulunan toplam 20 kişi yaralandı. Otobüste sıkışarak ağır yaralanan sürücü bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.

YARALI 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan sürücü, muavin ve yolcular olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, konuyla alakalı inceleme başlatıldı.

UZUN SÜRE YOL TRAFİĞE KAPANDI

Meydana gelen kaza sebebi ile İstanbul istikametinde ulaşım trafiğe kapandı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları neticesinde araçların yoldan kaldırılması ile beraber trafik normal seyrine döndü.

İşte kaza yerinden görüntüler;