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TEM otoyolunda otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı - Son Dakika

TEM otoyolunda otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı

19.12.2021 09:42

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobile çarpmamak için fren yapan tıra, yolcu otobüsü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs sürücüsü araçta sıkışırken, kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde ulaşım uzun süre trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi İstanbul istikametinde gece saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, S.M.Ç. idaresindeki otomobil, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

FREN YAPAN TIRA ARKADAN ÇARPTI

Kontrolden çıkarak savrulmaya başlayan otomobili gören tır sürücüsü H.A. ise yavaşladı. Bu esnada arkasından gelmekte olan M.R.Ç. idaresindeki Kocaeli firması Efe Tur'a ait otobüs, tıra arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisi ile otobüs sürücüsü M.R.Ç. araçta sıkışırken, muavin O.G. ile yolcu olarak bulunan toplam 20 kişi yaralandı. Otobüste sıkışarak ağır yaralanan sürücü bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.

YARALI 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan sürücü, muavin ve yolcular olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, konuyla alakalı inceleme başlatıldı.

UZUN SÜRE YOL TRAFİĞE KAPANDI

Meydana gelen kaza sebebi ile İstanbul istikametinde ulaşım trafiğe kapandı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları neticesinde araçların yoldan kaldırılması ile beraber trafik normal seyrine döndü.

İşte kaza yerinden görüntüler;

Son dakika haberi | TEM'de otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 20 yaralı
Son dakika haberi | TEM'de otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 20 yaralı
Son dakika haberi | TEM'de otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 20 yaralı
Son dakika haberi | TEM'de otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 20 yaralı
Son dakika haberi | TEM'de otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 20 yaralı
Son dakika haberi | TEM'de otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 20 yaralı
TEM otoyolunda otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı
TEM otoyolunda otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı

TEM Otoyolu, İstanbul, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM otoyolunda otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM otoyolunda otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı - Son Dakika
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