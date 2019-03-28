Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolunda Otomobil Lüks Cipe Çarptı: 2 Yaralı

Tem Otoyolunda Otomobil Lüks Cipe Çarptı: 2 Yaralı

56 dakika önce

İstanbuy'da TEM otoyolunda seyir halinde olan bir araç yoldaki lüks cipe yandan çarptı.

Tem Otoyolunda Otomobil Lüks Cipe Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
İstanbuy'da TEM otoyolunda seyir halinde olan bir araç yoldaki lüks cipe yandan çarptı. İki kişinin yaralandığı kazada lüks cip yola devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza sebebiyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza, TEM Otoyolu Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yolda seyir halinde olan otomobil sürücüsü, iddiaya göre viraja hızla girdiği esnada kontrolünü kaybederek yoldaki lüks cipe yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip yan yatarak yola devrildi. Kazada cipin içerisindeki bir kişi ile diğer araçtaki bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırılırken araç sürücüleri de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza sebebiyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçlar vinç yardımı ile yoldan kaldırıldı. Lüks cipin sürücüsü Bilgehan Doğan, yaptığı açıklamada "Virajı alamadı, yandan vurdu, beni devirdi. Çok hızlı viraja girdi" dedi.

(Metin Başar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:51 Kaynak: İHA

Ataşehir, TEM Otoyolu, Güncel
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