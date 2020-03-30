TEM Otoyolunda otomobil önce kamyona sonra bariyerlere çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

TEM Otoyolu Sakarya Akyazı geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kamyona daha sonrasında ise bariyerlere çarparak durabildi. Aracın adeta hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Ç. idaresindeki 19 ABJ 984 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. İddiaya göre, kontrolden çıkan otomobil ilk önce önünde seyir halinde olan ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyona, daha sonrasında ise bariyerlere çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan şoför Mustafa Ç. ile diğer yolcular Oğuzhan S., Betül S., Suzan K. ve Muhammet A. isimli toplam 5 kişi sıkışarak yaralandı.



Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalar sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık personeline teslim edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonucu çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA