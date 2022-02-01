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İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ - Son Dakika

İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

01.02.2022 02:19

TEM otoyolu Anadolu-Avrupa istikametinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.

TEM otoyolu Anadolu-Avrupa istikametinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. Sürücü aracı son anda terk etti. Aracın altından alevler çıkarak ilerlediği anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın, saat 00.45 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 KT 2640 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda altından alevler çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobilin uyarı lambalarını yakarak emniyet şeridine yanaştı. Bir anda alev topuna dönen otomobili son anda terk eden sürücü bagajdaki yangın söndürücüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye fe polis ekibi sevk edildi. Aracın seyir halimde altından ateşler çıkması ve emniyet şeridinde bir anda alev topuna dönmesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri başka bir kaza yaşanmasını önlemek için yola dubalar koydu.

İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ
İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ
İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ
İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ
İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ
İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ
İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, TEM Otoyolu, Otomobil, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ - Son Dakika
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