Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolunda Sunta Yüklü Tır Devrilerek Yandı, Trafik Kilitlendi

Tem Otoyolunda Sunta Yüklü Tır Devrilerek Yandı, Trafik Kilitlendi

2 saat önce

TEM otoyolunda sunta yüklü tır devrilerek yandı, trafik kilitlendiSAKARYA - Sakarya TEM Otoyolunda karşı şeride geçip başka bir tıra çarparak devrilen sunta yüklü tır yandı.

TEM otoyolunda sunta yüklü tır devrilerek yandı, trafik kilitlendi

SAKARYA - Sakarya TEM Otoyolunda karşı şeride geçip başka bir tıra çarparak devrilen sunta yüklü tır yandı. Meydana gelen kaza sonucunda her iki yönde de kilitlenen trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay TEM Otoyolu Sapanca Yanık Mahallesi mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde ilerleyen U.B.idaresindeki 07 GIU 55 plakalı sunta yüklü tır, tekeri patlayınca bir anda kontrolden çıktı. Savrulan tır bariyerleri parçaladıktan sonra karşı yöne geçerek 34 GV 8937 plakalı başka bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ve dorsesindeki suntaların yola savrulduğu 07 GIU 55 plakalı tır yanmaya başladı. Meydana gelen kaza ve yangın sonucu TEM Otoyolu her iki istikameti de trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kazada, bir süre sonra trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Yanan tırın sürücüsü kazada yaralanırken, kaza alanına gelen acil yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:43 Kaynak: İHA

Sakarya, TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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