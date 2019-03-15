Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolunda Şüpheli Paket Alarmı (4)

Tem Otoyolunda Şüpheli Paket Alarmı (4)

1 saat önce

SARIYER TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Tem Otoyolunda Şüpheli Paket Alarmı (4), System.String[]
SARIYER  TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:37 Kaynak: DHA

Edirne, TEM Otoyolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tem Otoyolunda Şüpheli Paket Alarmı (1) Seyrantepe Tem Otoyolu Kenarında İncelenen Şüpheli Paketten El Yapımı Patlayıcı ve Bomba... Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu Üreticinin Beklediği Tarih Açıklandı! Paralar Ay Sonu Hesapta Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 17:56:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolunda Şüpheli Paket Alarmı (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]