Tem Otoyolunda Şüpheli Paket Alarmı (4)
1 saat önce
SARIYER TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
SARIYER TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:37 Kaynak: DHA
Tem Otoyolunda Şüpheli Paket Alarmı (1)
Seyrantepe Tem Otoyolu Kenarında İncelenen Şüpheli Paketten El Yapımı Patlayıcı ve Bomba...
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