TEM Otoyolunda ticari taksi, sağ şeritte arıza yapan otomobile arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

TEM Otoyolunda ticari taksi, sağ şeritte arıza yapan otomobile arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İSTANBUL - Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde otomobili arıza yapan bir kişi sağ şeritte kaputu açarak arızayı kontrol ederken seyir halinde olan ticari taksi kontrolünü kaybedip otomobile arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle Emrullah Koç savrulan otomobilin altında kaldı. Otomobil sürücüsü Emrullah Koç ağır yaralanırken Taksi sürücüsü Yavuz Güller ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01: 30 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Emrullah Koç'un kullandığı 07 ESZ 81 plaklı otomobil seyir halindeyken arıza yaptı. Aracını sağ şeride çeken Koç arızayı gidermek için ön kaputu açtı ve arızayı gidermeye çalışırken Yavuz Güller kontrolündeki 34 THC 61 plaklı araç seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti ve sağ şeritte arıza yapan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin altında kalan Emrullah koç otomobille birlikte metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilin altında kalan Emrullah Koç'u sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Taksi sürücüsü Yavuz Güller ise yaşanan kazada hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olan Emrullah Koç ambulansla Okmeydanı Profesör Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken taksi sürücüsü ise Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada iki otomobil de hurdaya döndü.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.