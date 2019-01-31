Tem Otoyolunda Tır Devrildi, Trafik Felç Oldu
2 saat önce
TEM otoyolu Kemerburgaz ayrımında sıcak asfalt taşıyan kamyon, virajı alamayarak devrildi.
TEM otoyolu Kemerburgaz ayrımında sıcak asfalt taşıyan kamyon, virajı alamayarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Olay, saat 14.00 sıralarında TEM otoyolu Kemerburgaz yol ayrımında yaşandı. Yasin Ceylan
(50) yönetimindeki 34 KC 5649 plakalı sıcak asfalt taşıyan kamyon, virajı alamayarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle kamyonun taşıdığı sıcak asfalt yola saçılırken, sürücü aracın içerisinde mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun Ankara
istikametini dubalarla kapatarak çevre güvenliğini sağladı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesine ait çekici ve iş makineleri de kaza bölgesine sevk edildi. Önce kamyonun yükünü boşaltan ekipler, ardından da kaldırılması için çalışmalara başladı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:15 Kaynak: İHA
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