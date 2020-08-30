TEM otoyolunda tır kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

TEM otoyolunda tır kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza sebebiyle tem otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu

DÜZCE - Tem otoyolu Kaynaşlı kesiminde meydana gelen kazada Ankara istikametinden İstanbul istikametine giden tır, önünde giden kamyonla çarpıştı. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası Tem otoyolunda uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde tem otoyolu Kaynaşlı kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Şehmuz D.'nin kullandığı 20 ATF 02 tır, aynı istikamete seyretmekte olan Şaban Ş.'nin kullandığı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın kupa kısmı hasar görürken, sürücüsü Şehmuz D.'de bacağından yaralandı. Yaralı sürücüye kaza yerine çağrılan acil sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza sonrası tem otoyolu İstanbul istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale dönerken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.