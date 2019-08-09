Son Dakika Haberleri: TEM otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

TEM otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesi TEM otoyolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyon, bariyerlere çarparak devrildi.

TEM otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesi TEM otoyolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyon, bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu İstanbul istikameti Hendek Yeşilvadi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sol ön lastiği patlayan Uğur K. idaresindeki plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Hendek Grup Amirliği ekipleri kamyonda sıkışan sürücü Uğur K. ve Okan D. isimli 2 kişiyi çıkarttı. Kaza yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
TEM Otoyolu, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum
Teknik bir nedenden dolayı yaşanan hava yastığı probleminde iade ve değişim hakkı var Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 16:10:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEM otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]