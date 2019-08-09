TEM otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Sakarya'nın Hendek ilçesi TEM otoyolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyon, bariyerlere çarparak devrildi.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:42 Kaynak: İHA
'nın Hendek
ilçesi TEM otoyolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyon, bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, TEM otoyolu İstanbul
istikameti Hendek Yeşilvadi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sol ön lastiği patlayan Uğur K. idaresindeki plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi
İtfaiyesi Hendek Grup Amirliği ekipleri kamyonda sıkışan sürücü Uğur K. ve Okan D. isimli 2 kişiyi çıkarttı. Kaza yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
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