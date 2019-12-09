Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolunda trafik kitlendi
Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolunda trafik kitlendi - Son Dakika

TEM Otoyolunda trafik kitlendi

6 saat önce

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik adeta kilitlendi.

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TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik adeta kilitlendi. Otoyolda oluşan kilometrelerce araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.


Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan tırın, kamyona arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Sabah 06.30'da meydana gelen kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. TEM Otoyolu İstanbul istikametinde iki şerit ulaşıma kapatıldı. Sabah iş saati yoğunluğunun da yaşandığı bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.


Ekipleri araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:02 Kaynak: İHA
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