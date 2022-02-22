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Son dakika haberi: TEM Otoyolunda uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi: TEM Otoyolunda uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

22.02.2022 13:37

Son dakika 3. sayfa haberine göre TEM Otoyolunda uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Sakarya'da polis ekiplerince TEM Otoyolu Adapazarı gişeler mevkiinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 970 gram metamfetamin ele geçirilirken konuya ilişkin yakalanan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEM Otoyolunda uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince TEM Otoyolu Adapazarı gişeler mevkiinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 970 gram metamfetamin ele geçirilirken konuya ilişkin yakalanan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve istihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda TEM Otoyolu Adapazarı gişeler mevkiinde durdurulan araç içerisinde Narkotik köpeği desteği ile yapılan aramada 2 kilo 970 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli İ.S. ekiplerce olay yerinde gözaltına alındı.

Aynı gün içerisinde şüpheli İ.S. ile birlikte hareket ederek uyuşturucu madde teminini sağladıkları değerlendirilen firari F.H., Ö.S., S.K. ve A.O. isimli şahıslar da ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen İ.S., Ö.S., S.K. ve A.O. isimli 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: TEM Otoyolunda uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haberi: TEM Otoyolunda uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haberi: TEM Otoyolunda uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haberi: TEM Otoyolunda uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

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Metamfetamin, TEM Otoyolu, Uyuşturucu, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: TEM Otoyolunda uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: TEM Otoyolunda uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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