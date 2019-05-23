Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolunda yaşanan iki ayrı kazada, 9 kişi yaralandı

TEM Otoyolunda yaşanan iki ayrı kazada, 9 kişi yaralandı

5 saat önce

TEM Otoyolunda yaşanan iki ayrı kazada, 9 kişi yaralandıİSTANBUL - TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde aynı istikamette belirli aralıklarla yaşanan iki ayrı kazada toplam 9 kişi yaralandı.

TEM Otoyolunda yaşanan iki ayrı kazada, 9 kişi yaralandı
İSTANBUL - TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde aynı istikamette belirli aralıklarla yaşanan iki ayrı kazada toplam 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafikte yoğunluk yaşandı.
Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyol Kağıthane mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolundan Edirne istikametine ilerleyen 34 RC 3571 plakalı kamyonet Kağıthane mevkiinde arıza yapınca orta şeritte durmak zorunda kaldı. Tam bu sırada arkasından gelen otomobil duramayarak arıza yapan kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, trafikte yoğunluk yaşanmaya başlandı.
Yaşanan kaza sonrası oluşan trafik nedeniyle 34 UG 3848 plakalı otomobil ise duramayarak önündeki 06 LLG 31 plakalı araca çarptı. Arkadan çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, sürücü ve yolculardan birisi araç içerisinde sıkışarak yardım bekledi. Kazaları gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise araçta sıkışanları çıkarmak için uzun süre uğraştı. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası iki kazada yaralanan toplam 9 kişi en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, TEM Otoyolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı araç sürücüleri geri geri çıkarak yan yola girmeye çalıştı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.
TEM Otoyolunda yaşanan iki ayrı kazada, 9 kişi yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:53 Kaynak: İHA
Polis, Kağıthane, TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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