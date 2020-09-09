TEM OTOYOLUNDA YOLUN KARŞISINA GEÇEN 2 KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI - Son Dakika

TEM OTOYOLUNDA YOLUN KARŞISINA GEÇEN 2 KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAEsenyurt TEM Otoyolu Ankara istikametinde giden bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle aracını kenara çekip beraberindeki kadın yolcu ile yolun diğer tarafına geçmek isterken otomobil çarptı.

TEM OTOYOLUNDA YOLUN KARŞISINA GEÇEN 2 KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Esenyurt TEM Otoyolu Ankara istikametinde giden bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle aracını kenara çekip beraberindeki kadın yolcu ile yolun diğer tarafına geçmek isterken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişiden biri hayatını kaybederken diğeri ise ağır yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Edirne istikametinde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobili kullanan Ali T. (39) beraberindeki Melek Ö. (39) ile TEM Otoyolu Ankara istikametinde giderken, Esenyurt mevkiine geldiği esnada aracını kenara çekti. Henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısına geçmek isteyen Ali T. ile Melek Ö.'ye Ankara istikametinde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 TC 179 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ali T. ve Melek Ö. ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Melek Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralanan Ali T.'ye ise ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsünün ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Bu sırada Melek Ö.'nün yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktüğü görüldü. Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasının ardından Melek Ö.'nün cansız bedeni cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Kazaya neden olan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Olay yerine gelen Melek Ö'nün bir arkadaşı, "Bilgimiz yok haber alınca sonradan geldik. Çarpmış fırlatmış araba işte, bir de erkek yaralı varmış onu hastaneye götürmüşler" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TEM Otoyolu, Otomobil, Kamera, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 03:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEM OTOYOLUNDA YOLUN KARŞISINA GEÇEN 2 KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Nikola Kalinic hakkında çıkan transfer dedikodularını yalanladı Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahasıyla tepki çeken Buket Aydın, "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı Koronavirüsün nedenini eşcinsel evliliklere bağlayan Patrik Filaret'in testi pozitif çıktı Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu İkinci koronavirüs dalgası, kış ayları yerine gelecek ilkbaharda ortaya çıkabilir Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi transferinden 2.6 milyon euro pay alacak Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi Büyükçekmece'de karakola rüşvet baskınının görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın "Demokrasi İttifakı" çağrısına yanıt: Demokratik uzlaşmayı önemsiyoruz Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı
Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti         
17:06
Inter, Roma'dan Aleksandar Kolarov'u 1.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı Inter, Roma'dan Aleksandar Kolarov'u 1.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı         
16:55
Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü         
16:39
20 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna bağladığı iple kendini astı 20 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna bağladığı iple kendini astı         
16:33
Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı         
16:00
Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü         
15:54
Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
15:32
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu         
14:22
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü         
13:18
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu         
12:08
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
Yaşlı adam, kendisini odaya kapatan kızının işkencelerinden hacze gelen polis sayesinde kurtuldu Yaşlı adam, kendisini odaya kapatan kızının işkencelerinden hacze gelen polis sayesinde kurtuldu         
11:32
Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı         
11:30
İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı         
11:05
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü         
10:41
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gidiyordu, yolda feci şekilde can verdi Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gidiyordu, yolda feci şekilde can verdi         
10:22
Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi'den transfer sözleri: Kontratım devam ediyor, neler olacak bilmiyorum Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi'den transfer sözleri: Kontratım devam ediyor, neler olacak bilmiyorum         
09:23
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim         
09:15
Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim         
09:12
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı         
08:39
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 04:22:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TEM OTOYOLUNDA YOLUN KARŞISINA GEÇEN 2 KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei