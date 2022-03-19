Tem otoyolunda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi - Son Dakika
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Tem otoyolunda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

19.03.2022 10:57
Tem otoyolunda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Tem otoyolu Çatalca gişeler mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle 5 araç birbirine girdi.

Tem otoyolu Çatalca gişeler mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle 5 araç birbirine girdi. Zincirleme sonrası trafikte yoğunluk oluştu.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Tem otoyolu Çatalca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Aniden bastıran kar yağışı sonrası yol karla kaplandı. Yolda kayan bir hususi araca arkadan gelen tır çarptı. Kazaya aynı istikamette seyreden bir tanker ve iki otomobil de karıştı. 5 araçlık zincirleme kaza sonrası Tem otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan sürücülerden Sadettin Kapısız, "Bir araç orta şeritte yanlamasına durdu. Onun arkasından bir tır geldi. Ben de diğer tıra çarptım. Toplamda 5 araba çarpıştık" dedi.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla bölgede trafik normale döndü. - İSTANBUL

Tem otoyolunda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

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Son dakika haberleri: TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde yoğun kar yağışı kazayı beraberinde getirdi. 2 kamyonetin karıştığı kaza uzun araç kuyrukluğuna neden oldu. Son dakika haberleri: TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde yoğun kar yağışı kazayı beraberinde getirdi. 2 kamyonetin karıştığı kaza uzun araç kuyrukluğuna neden oldu.

TEM Otoyolu, Tragger, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tem otoyolunda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tem otoyolunda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi - Son Dakika
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