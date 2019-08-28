TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası
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TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazasıİSTANBUL- TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:17 Kaynak: İHA
TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası
İSTANBUL- TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.
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