Son dakika haber! TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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Son dakika haber! TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 3 KİŞİ YARALANDI

31.03.2022 14:15

Son dakika gelişmesine göre TEM Otoyolu Kavacık istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, seyir halindeki 3 otomobile çarptı.

TEM Otoyolu Kavacık istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, seyir halindeki 3 otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.20 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye Kavacık istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DKB 953 plakalı otomobil sürücüsü, trafikte ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de önünde ilerleyen diğer 2 araca çarptı. Kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan Erman İnan ve yanındaki Serhat Uzun araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi çıkarttı. Hafif yaralı olan 34 DKB 953 plakalı otomobil sürücüsü ile diğer otomobilden çıkarılan 2 kişi çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Zincirleme trafik kazası nedeniyle iki şeridi kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Son dakika haber! TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 3 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber! TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 3 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber! TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 3 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber! TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 3 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber! TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 3 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber! TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 3 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber! TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 3 KİŞİ YARALANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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