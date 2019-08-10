TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
1 saat önce
Sakarya TEM otoyolu Akyazı ilçesi mevkinde meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:11 Kaynak: İHA
TEM otoyolu Akyazı
ilçesi mevkinde meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, TEM otoyolu Akyazı gişeler civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından çevre hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
Kaza sonrası araçlar kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, trafik yoğunluğunu artırdı TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı HDP'li belediyeye uyuşturucu operasyonu: Kanıt bulunamadı Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi