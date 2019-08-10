Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
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TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

1 saat önce

Sakarya TEM otoyolu Akyazı ilçesi mevkinde meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
Sakarya TEM otoyolu Akyazı ilçesi mevkinde meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Akyazı gişeler civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından çevre hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza sonrası araçlar kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA
TEM Otoyolu, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:11 Kaynak: İHA
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