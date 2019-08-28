TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası kamerada
52 dakika önce
TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası kamerada Kontrolden çıkan otomobilin kaza anı kameradaİSTANBUL- TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:29 Kaynak: İHA
TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası kamerada
Kontrolden çıkan otomobilin kaza anı kamerada
İSTANBUL- TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç girişine kapatıldı (1) Freni boşalan kamyonet, dükkana girdi Karabük'te 3 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı