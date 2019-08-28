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TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası kamerada

52 dakika önce

TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası kamerada Kontrolden çıkan otomobilin kaza anı kameradaİSTANBUL- TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.

TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası kamerada

Kontrolden çıkan otomobilin kaza anı kamerada

İSTANBUL- TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

TEM Otoyolu, Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:29 Kaynak: İHA
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