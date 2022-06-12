Kazada 33 V 9205 plakalı araçta sıkışan bir kişi olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Aynı yönde ilerleyen araçların karıştığı ve yağışlı havada yaşanan kazaya 33 V 9205 plakalı M.A.A'nin kullandığı araç ile M.Ö'nün kullandığı 01 SD 362 ve M.A'nın kullandığı 31 ADN 207 plakalı araç karıştı.

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, TEM Otoyolu, Tragger, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TEM otoyolundaki kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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