Tem Otoyolundaki Kazada Ağır Yaralanan Polis Memuru Şehit Oldu
11 dakika önce
TEM otoyolundaki kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu Şehit polis memurunun 3 ay sonra düğününün olacağı öğrenildiİSTANBUL - TEM otoyolunda uygulama yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru Servet Aslan, şehit oldu.
TEM otoyolundaki kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
Şehit polis memurunun 3 ay sonra düğününün olacağı öğrenildi
İSTANBUL - TEM otoyolunda uygulama yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru Servet Aslan
, şehit oldu. Genç
polis memurunun 3 ay sonra düğününün olacağı öğrenildi.
Kaza, TEM otoyolu Edirne
istikameti Hasdal
Viyadüğü girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 36 ZOL 56 plakalı hafriyat kamyonu, önce yol kenarında uygulama yapan 34 A 56546 plakalı trafik polisi aracına ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan trafik polisi Servet Aslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak şehit oldu. Genç polis memurunun nişanlı olduğu ve 3 ay sonra dünya evine girmeye hazırlandığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:37 Kaynak: İHA
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