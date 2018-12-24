Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolundaki Kazada Ağır Yaralanan Polis Memuru Şehit Oldu

Tem Otoyolundaki Kazada Ağır Yaralanan Polis Memuru Şehit Oldu

1 saat önce

TEM otoyolundaki kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu Şehit polis memurunun 3 ay sonra düğününün olacağı öğrenildiİSTANBUL - TEM otoyolunda uygulama yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru Servet Arslan, şehit oldu.

TEM otoyolundaki kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
Şehit polis memurunun 3 ay sonra düğününün olacağı öğrenildi

İSTANBUL - TEM otoyolunda uygulama yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru Servet Arslan, şehit oldu. 27 yaşındaki genç polis memurunun 3 ay sonra düğününün olacağı öğrenildi.
Kaza, TEM otoyolu Edirne istikameti Hasdal Viyadüğü girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 36 ZOL 56 plakalı hafriyat kamyonu, önce yol kenarında uygulama yapan 34 A 56546 plakalı trafik polisi aracına ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki trafik polisi Servet Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Genç polis memurunun nişanlı olduğu ve 3 ay sonra dünya evine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:10 Kaynak: İHA

Servet Arslan, 3. Sayfa
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