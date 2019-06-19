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TEM OTOYOLUNDAKİ KAZADA İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI

14 dakika önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçe geçişinde bulunan Dilovası rampasında 1 minibüs, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kuzey Marmara Otoyolu yol ayırımı ulaşıma kapandı.

TEM OTOYOLUNDAKİ KAZADA İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçe geçişinde bulunan Dilovası rampasında 1 minibüs, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kuzey Marmara Otoyolu yol ayırımı ulaşıma kapandı.

Görüntü Dökümü
-Kaza yerinden görüntüler

KOCAELİ/DHA

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Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:25 Kaynak: DHA
Kocaeli, İstanbul, TEM Otoyolu, Güncel
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