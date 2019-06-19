TEM OTOYOLUNDAKİ KAZADA İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI
14 dakika önce
Kocaeli'nin Dilovası ilçe geçişinde bulunan Dilovası rampasında 1 minibüs, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kuzey Marmara Otoyolu yol ayırımı ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:25 Kaynak: DHA
Kocaeli'nin Dilovası ilçe geçişinde bulunan Dilovası rampasında 1 minibüs, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kuzey Marmara Otoyolu yol ayırımı ulaşıma kapandı.
Görüntü Dökümü
-Kaza yerinden görüntüler
KOCAELİ/DHA
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