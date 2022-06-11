Pendik'te TEM otoyolunu savaş alanına çeviren kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Pendik'te TEM otoyolunu savaş alanına çeviren kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

11.06.2022 23:31

Pendik'te TEM otoyolunu savaş alanına çeviren kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Pendik'te TEM otoyolundaki zincirleme kazanın araç kamera görüntüsü ortaya çıktı Pendik, TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, TIR ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanmış,...

Pendik'te TEM otoyolunu savaş alanına çeviren kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Pendik'te TEM otoyolundaki zincirleme kazanın araç kamera görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - Pendik, TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, TIR ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanmış, kaza nedeniyle çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanmıştı. Korku dolu kaza anı kazaya karışan otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 10.30 sıralarında Pendik, TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelmişti. İddiaya göre; Ankara istikametine giden Miraç Çiçek yönetimindeki çimento yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçmiş,

Karşı şeride geçen kamyon, o sırada Edirne istikametine giden Metin Bozkurt yönetimindeki TIR'a çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın arkasından gelen 4 araç da kazaya karışmıştı. Kazada ise 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam da 3 kişi yaralanmıştı. Öte yandan korku dolu kazanın araç kamera görüntüsü ortaya çıktı.

"Korku dolu kaza kamerada "

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil Edirne istikametine doğru seyir halindeyken, Ankara istikameti yönünde ilerleyen çimento yüklü hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı şeritte otomobillere çarparak devrildiği görülüyor.

Pendik'te TEM otoyolunu savaş alanına çeviren kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Pendik'te TEM otoyolunu savaş alanına çeviren kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Pendik'te TEM otoyolunu savaş alanına çeviren kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Pendik'te TEM otoyolunu savaş alanına çeviren kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Pendik'te TEM otoyolunu savaş alanına çeviren kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Pendik'te TEM otoyolunu savaş alanına çeviren kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Pendik'te TEM otoyolunu savaş alanına çeviren kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Pendik'te TEM otoyolunu savaş alanına çeviren kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Pendik'te TEM otoyolunu savaş alanına çeviren kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Pendik'te TEM otoyolunu savaş alanına çeviren kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

YORUMLAR
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Sakarya'da trafik denetimlerinde 'uyuşturucu kiti' kullanılmaya başlandı Sakarya'da trafik denetimlerinde 'uyuşturucu kiti' kullanılmaya başlandı
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Tragger, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te TEM otoyolunu savaş alanına çeviren kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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