Karşı şeride geçen kamyon, o sırada Edirne istikametine giden Metin Bozkurt yönetimindeki TIR'a çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın arkasından gelen 4 araç da kazaya karışmıştı. Kazada ise 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam da 3 kişi yaralanmıştı. Öte yandan korku dolu kazanın araç kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Tragger, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pendik'te TEM otoyolunu savaş alanına çeviren kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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