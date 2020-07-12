TEM OTOYOLUNU TRAFİĞE KAPATARAK EYLEM YAPTILAR - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında kolunu kaybeden Mesut Altındağ'ın arkadaşları, kazanın geldiği noktada otoyolu kapatarak eylem yaptı.

TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii'nde 27 Aralık 2019'da Cuma günü meydana gelen kazada, motosikleti ile seyir halinde ilerleyen Mesut Altındağ'a çarpan otomobilin sürücüsü, yaralıyı olay yerinde bırakarak kaçtı. Kazanın ardından bir süre yoğun bakımda kalan Mesut Altındağ sağ kolunu kaybetti.

Altındağ'ın arkadaşlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, kazaya neden olan otomobil sürücüsünün bulunarak, hakkında işlem yapılması için TEM Otoyolunu kapattı. Otobüs ve otomobillerle gelen grup, TEM otoyolu Ispartakule Mevkii Ankara istikametinde araçlarını otoyolda durdurup, ellerindeki pankartlarla slogan atarak ilerledi. Kazanın yaşandığı noktaya gelen grup meşale yakarak adalet istediklerini söyledi.

"BİZ ADALET İSTİYORUZ"

Kazada sağ kolunu kaybeden Mesut Altındağ kaza anını anlatarak, "Arkadan vurdu bana altına aldı ve iki tekeri elimin üzerinden geçti. Buna rağmen kameralar çalıştığı halde çalışmıyor diyorlar. Kimi kimden koruyorlar. Biz adalet istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Bana vuran gelsin, öldürecek halimiz yok. Bana çarpan kişinin devlet memuru olduğunu çok iyi biliyorum. Sivil polis aracıydı. Bunu korumasınlar çıkartsınlar ortaya" dedi.

"2 AY BOYUNCA YOĞUN BAKIMDA KALDI"

Mesut Altındağ'ın arkadaşlarından olan Murat Babaçoğlu da daha önce aynı şekilde eylem yaptıklarını ve bir sonuç alamadıklarını söyledi. Mesut Altındağ'ın 3 çocuk babası olduğunu ifade eden Babaçoğlu, "Arkadaşımız sabah saat 08.00 sıralarında buradan işe gitmek ve 3 evladına ekmek parası kazanmak için yola koyulmuşken arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu 2 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Olay kameraların altında oluyor. Onun yanı sıra arkadaşımıza çarpıyor, yetmiyormuş gibi ölüme terk edip gidiyor. Arkadaşımız yoğun bakımda yatıp kalktıktan sonra sağ kolunu kaybediyor. 3 tane evlat sahibi bir baba. Daha önceden vicdanı olan herkese seslenmiştik. Aynı şekilde eylem yaptık ve hiçbir şekilde sonuç alamadık. Her şeyi bir kenara bırakın bu ülkede kimsede vicdan kalmadı mı?" dedi.

TEM OTOYOLU 15 DAKİKA TAMAMEN KAPANDI

Eylem nedeniyle TEM otoyolu Ispartakule Mevkii Ankara istikametinde trafik yaklaşık 15 dakika tamamen durdu. Trafik yoğunluğuna da neden olan eylemde polis ekipleri kalabalıkla bir süre konuştuktan sonra ikna ederek otoyolu tekrar trafiğe açtı.

- İstanbul