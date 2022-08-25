TEM Otoyolundaki kazada 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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TEM Otoyolundaki kazada 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

25.08.2022 05:52
TEM Otoyolundaki kazada 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

TEM Otoyolunun Esenler mevkisinde bir otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

TEM Otoyolunun Esenler mevkisinde bir otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne istikametine seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 ADU 875 plakalı otomobil, Esenler mevkisinde kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Otomobilde bulunan 6 kişiden 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 3'ünün de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Tedavisi süren diğer yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Esenler, İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM Otoyolundaki kazada 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolundaki kazada 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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