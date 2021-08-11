TEM polisi tarım işçilerini taşıyan minibüsleri durdurdu, tek tek hediye dağıttı - Son Dakika

TEM polisi tarım işçilerini taşıyan minibüsleri durdurdu, tek tek hediye dağıttı

TEM polisinden "Bu Topraklarda Hepimizin Alın Teri Var" isimli proje

BAYBURT - Bayburt'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Bu Topraklarda Hepimizin Alın Teri Var" isimli proje kapsamında Karadeniz'e seyahat eden mevsimlik işçileri taşıyan araçlar uygulama noktasında kısa süreliğine durdurularak vatandaşlar hem bilgilendirildi, hem de hediye verildi.

Bayburt'ta TEM ekiplerince "Bu Topraklarda Hepimizin Alın Teri Var" isimli proje bu yıl da kaldığı yerden devam etti. Proje kapsamında Karadeniz'e seyahat eden mevsimlik işçileri taşıyan araçlar uygulama noktasında kısa süreliğine durdurularak TEM ekiplerince vatandaşlara bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu, hediyeler verildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Bayburt Erzurum kara yolu uygulama noktasında "Bu Topraklarda Hepimizin Alın Teri Var" isimli proje geçtiğimiz yıl faaliyete girmişti. Mevsimlik işçilere yönelik bilgilendirme faaliyetinin yürütüldüğü proje bu yıl da devam ettirilerek vatandaşlar bilgilendirildi. Mevsimlik işçi olarak çalışan, Karadeniz Bölgesine seyahat eden vatandaşların seyahat hürriyetini aksatmayacak şekilde sosyal mesafe ve tedbir kuralları uygulanarak bilgilendirme faaliyetleri uygulandı.

Bu kapsamda mevsimlik işçileri taşıyan araçlar Erzurum geliş istikametinde bulunan uygulama noktasında durdurularak, BÖF Büro personeli, araç içerisinde bulunan yolculara bilgiler verdi. TEM Şube Müdürlüğü Personeli yolculara, "Bu Topraklarda Hepimizin Alın Teri Var, Biz Birlikte Türkiye'yiz" yazılı fular, bilgilendirme broşürleri, çocuklar için satranç oyunu, su gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çanta hediye etti.

Bu tür uygulamalardan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, "Biz uygulamadan çok memnunuz, geçen yıl da bizleri bilgilendirip hediyeler vermişlerdi, yine aynı şekilde gece gündüz demeden bizler için çalışıyorlar, yollarda hız konusunda uyarıyorlar, bizlere ufak hediyeler veriyorlar bunlarda bizi son derece memnun ediyor" diye konuştular.

Proje kapsamında vatandaşa bilgiler aktaran Polisler, "Bu Topraklarda Hepimizin Alın Teri Var, Biz Birlikte Türkiye'yiz sloganı ile başlattığımız projemizin içinde barındırdığı değerlerin insanımızın içinde olduğunu bir kez daha görmek biz BÖF personeline de ayrı bir motivasyon sağlamıştır" diye belirtti.