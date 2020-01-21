TEM SEYRANTEPE'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA; 1'İ AĞIR 8 YARALI (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM SEYRANTEPE'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA; 1'İ AĞIR 8 YARALI (2) - Son Dakika

TEM SEYRANTEPE'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA; 1'İ AĞIR 8 YARALI (2)

16 dakika önce

Oğuzcan YAZAR / İSTANBUL DHATEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TEM SEYRANTEPE'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA; 1'İ AĞIR 8 YARALI (2), System.String[]

Oğuzcan YAZAR/ İSTANBUL DHA

TEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan görüntüler


TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:56 Kaynak: DHA
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TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı
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