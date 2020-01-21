TEM SEYRANTEPE'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA; 1'İ AĞIR 8 YARALI (2) - Son Dakika

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TEM SEYRANTEPE'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA; 1'İ AĞIR 8 YARALI (2)
16 dakika önce
Oğuzcan YAZAR / İSTANBUL DHATEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:56 Kaynak: DHA
Oğuzcan YAZAR/ İSTANBUL DHA
TEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Kazadan görüntüler
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