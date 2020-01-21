(TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır 10 yaralı - Son Dakika

SEYRANTEPE TEM Otoyolunda, servis minibüsü sürücüsünün, trafik yüzünden yavaşlayan bir hafif ticari araca çarpmasının ardından yaşanan, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

BİR SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne yönünde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, şehirlerarası bir otobüs firmasına ait 34 CMT 109 plakalı servis minibüsünün sürücüsü Mürsel Öztürk, trafik yoğunluğu nedeniyle önünde yavaşlayan araçları sollarken, 34 ZL 9677 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Hafif ticari araç ekseni etrafında dönüp bariyere vururken, servis minibüsü bu kez de 34 BTZ 144 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan minibüs önünde sürüklediği otomobille bariyere çarparak durabildi. 3 ayrı otomobilin daha dahil olduğu zincirleme kazada, servis minibüsünün sürüklediği otomobil sürücüsü Edip Tolgaç, direksiyon ile koltuk arasında sıkıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Edip Tolgaç, polis ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer 9 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİZİM ŞOFÖRÜMÜZ BU ARABAYI SOLLADI

İçinde 15 kişinin bulunduğu servis minibüsünde yolculuk eden Sacide Karaduman, "Bizi taşıyan otobüs Gebze 'de bozuldu. Bizi buna aktardılar. Yarım saat zaten orada bekledik. Bizim şoförümüz bu arabayı solladı. Geçen sene de yolda kalmıştık. Bu firmayı kullandığımız her seferinde mağdur oluyoruz" diye konuştu.

Servis minibüsü sürücüsü Mürsel Öztürk ise "Önümdeki araç durduktan sonra çarem kalmadı. Önümdeki araca vurdum, bu geldi benim altımda kaldı. Otomobil de öndekine vurdu" dedi.

Kazayı yara almadan atlatan kazazedelerden Ferda Boran da "Trafik durdu, hemen ardından bir gürültü duydum. Dikiz aynasına baktığım esnada bir şeyin bana doğru uçtuğunu gördüm" şeklinde konuştu.

Kaza sonrası, TEM Otoyolu Edirne yönünde trafik 2 şeritten verilirken, trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

- İstanbul