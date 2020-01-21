TEM SEYRANTEPE'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA: YARALILAR VAR (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM SEYRANTEPE'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA: YARALILAR VAR (1) - Son Dakika

TEM SEYRANTEPE'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA: YARALILAR VAR (1)

6 saat önce

Oğuzcan YAZAR / İSTANBUL DHATEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TEM SEYRANTEPE'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA: YARALILAR VAR (1), System.String[]

Oğuzcan YAZAR/ İSTANBUL DHA

TEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

----------

-Kazadan görüntüler


TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı
Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi Bir gün önce taşınan kiracılarının parasını çaldığı kişi kalp krizinden öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 02:33:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TEM SEYRANTEPE'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA: YARALILAR VAR (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]