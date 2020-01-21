TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kaza; yaralılar var (1) - Son Dakika

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TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kaza; yaralılar var (1)
6 saat önce
TEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:36 Kaynak: DHA
TEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne
istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
- İstanbul
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