Son Dakika Haberleri: Tem Seyrantepe Mevkii'nde Kaza, Trafikte Aksamalar Yaşanıyor

Tem Seyrantepe Mevkii'nde Kaza, Trafikte Aksamalar Yaşanıyor

13 dakika önce

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Ankara İstikametinde bir hafriyat kamyonu bir kamyonete arkadan çarptı.

Tem Seyrantepe Mevkii'nde Kaza, Trafikte Aksamalar Yaşanıyor, System.String[]


TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Ankara İstikametinde bir hafriyat kamyonu bir kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza yapan araçlar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor. Trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kaza yapan araçların kaldırılma çalışmaları sürüyor . karıştığı bir kaza meydana geldi canlı yayındayız

Görüntü dökümü:

--------------

-Olay yeri

-trafikten detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:52 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz Yeni Parti İçinde Yer Alan İsim Konuştu: Ekonominin Yansıması Seçimlere Yansıyacaktır

Son Dakika! Bakan Kurum: 4 Milyar Liralık Kaynakla Kentsel Dönüşümde Önemli Bir Süreci Başlatıyoruz Rus Kargo Gemisi, Güney Kore'de Köprüye Çarptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:05:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tem Seyrantepe Mevkii'nde Kaza, Trafikte Aksamalar Yaşanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]