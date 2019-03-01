Tem Seyrantepe Mevkii'nde Kaza, Trafikte Aksamalar Yaşanıyor
13 dakika önce
TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Ankara İstikametinde bir hafriyat kamyonu bir kamyonete arkadan çarptı.
TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Ankara İstikametinde bir hafriyat kamyonu bir kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza yapan araçlar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor. Trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kaza yapan araçların kaldırılma çalışmaları sürüyor . karıştığı bir kaza meydana geldi canlı yayındayız
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-trafikten detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:52 Kaynak: DHA
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