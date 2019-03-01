Son Dakika Haberleri: Tem Seyrantepe Mevkii'nde Kaza, Trafikte Aksamalar Yaşanıyor

Tem Seyrantepe Mevkii'nde Kaza, Trafikte Aksamalar Yaşanıyor

1 saat önce

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde Ankara İstikametinde bir hafriyat kamyonu bir kamyonete arkadan çarptı.

Tem Seyrantepe Mevkii'nde Kaza, Trafikte Aksamalar Yaşanıyor, System.String[]


TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde Ankara İstikametinde bir hafriyat kamyonu bir kamyonete arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza yapan araçlar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor. Trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kaza yapan araçların kaldırılma çalışmaları sürüyor . karıştığı bir kaza meydana geldi canlı yayındayız

(fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:00 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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