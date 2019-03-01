Son Dakika Haberleri: Tem Seyrantepe Mevkii'nde Kaza, Trafikte Aksamalar Yaşandı

Tem Seyrantepe Mevkii'nde Kaza, Trafikte Aksamalar Yaşandı

1 saat önce

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde, bir hafriyat kamyonu, önünde aniden duran kamyonete çarptı.

Tem Seyrantepe Mevkii'nde Kaza, Trafikte Aksamalar Yaşandı, System.String[]


TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde, bir hafriyat kamyonu, önünde aniden duran kamyonete çarptı. Kazada yaralanan olmazken,  kaza yapan araçlar yüzünden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay, Türk Telekom Arena karşısında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NIM 12 plakalı kamyonetin sürücüsü köprü istikametine ilerlediği sırada, önündeki araçlar durunca aniden fren yaptı. Bu sırada, arkadan gelen 34 KB 2494 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, kamyonete arkadan çarptı. Kazada, yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan hafriyat kamyonundan detay görüntü

-Kaza yapan kamyonetten görüntü

-Oluşan trafikten detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:47 Kaynak: DHA

Fatih Sultan, TEM Otoyolu, Güncel
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