Son Dakika Haberleri: TEM Şube ekibi üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
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TEM Şube ekibi üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

1 saat önce

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trakya Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencileri bilgilendirdi.

TEM Şube ekibi üniversite öğrencilerini bilgilendirdi, System.String[]

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trakya Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencileri bilgilendirdi.

Öğrenciler, kazandığı bölüme kaydığını yaptırmak için aileleriyle Balkan Kongre Merkezi'ne geldi.

Burada kayıt tarihi boyunca stant açan Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri ve aileleri bilgilendirdi. Ekipler, öğrencilere polis ekiplerinin her zaman yanlarında olduğunu ve çekinmeden başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.

Polis öğrencilere ve standı ziyaret edenlere ikramda bulundu.

Hem veliler hem de öğrenciler polis ekiplerinin bilgilendirmesinden memnun olduklarını ifade ettiler.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi, TEM Otoyolu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:24 Kaynak: AA
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