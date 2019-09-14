TEM Şube ekibi üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kredi Yurtlar Kurumunda kalmaya hak kazanan öğrencileri ve ailelerini bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Kredi Yurtlar Kurumunun bahçesinde stant açarak öğrencilere ve ailelere polis ekiplerinin her zaman yanlarında olduğunu ve çekinmeden başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.

Hem veliler hem de öğrenciler polis ekiplerinin bilgilendirmesinden memnun olduklarını ifade ettiler.