Son Dakika Haberleri: TEM Şube ekibi üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
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TEM Şube ekibi üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

28 dakika önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kredi Yurtlar Kurumunda kalmaya hak kazanan öğrencileri ve ailelerini bilgilendirdi.

TEM Şube ekibi üniversite öğrencilerini bilgilendirdi, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kredi Yurtlar Kurumunda kalmaya hak kazanan öğrencileri ve ailelerini bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Kredi Yurtlar Kurumunun bahçesinde stant açarak öğrencilere ve ailelere polis ekiplerinin her zaman yanlarında olduğunu ve çekinmeden başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.

Hem veliler hem de öğrenciler polis ekiplerinin bilgilendirmesinden memnun olduklarını ifade ettiler.

Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:36 Kaynak: AA
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