Tem Sultanbeyli'de Zincirleme Trafik Kazası (1)
11 dakika önce
TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Edirne istikametindeki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
TEM Otoyolu Sultanbeyli
mevkii Edirne
istikametindeki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Toplam 6 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:17 Kaynak: DHA
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