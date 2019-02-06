Son Dakika Haberleri: Tem Sultanbeyli'de Zincirleme Trafik Kazası (1)

Tem Sultanbeyli'de Zincirleme Trafik Kazası (1)

11 dakika önce

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Edirne istikametindeki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Tem Sultanbeyli'de Zincirleme Trafik Kazası (1), System.String[]
TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Edirne istikametindeki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Toplam 6 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:17 Kaynak: DHA

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