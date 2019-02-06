Son Dakika Haberleri: Tem Sultanbeyli'de Zincirleme Trafik Kazası

Tem Sultanbeyli'de Zincirleme Trafik Kazası

12 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHATEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Edirne istikametindeki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Edirne istikametindeki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Toplam 6 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipmeri sevkedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:16 Kaynak: DHA

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