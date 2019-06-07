Son Dakika Haberleri: TEM VE D-100 KARAYOLU KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR (ek)
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TEM VE D-100 KARAYOLU KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR (ek)

38 dakika önce

Bayram sonrası Kocaeli geçişindeki yollarda trafik akıcı (3)YOĞUNLUK SÜRÜYORRamazan Bayramı'nı İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğunda TEM ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları trafik yoğunluğu devam ediyor.

TEM VE D-100 KARAYOLU KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR (ek), System.String[]

Bayram sonrası Kocaeli geçişindeki yollarda trafik akıcı (3)

YOĞUNLUK SÜRÜYOR
Ramazan Bayramı'nı İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğunda TEM ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları trafik yoğunluğu devam ediyor. TEM yolu Kocaeli geçişinde özellikle 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere rampasında araçların yavaşladığı görülürken, İzmit'te tüneller bölgesi ve viyadükler, Körfez ilçesi geçişi ve Dilovası rampasında yoğunluklar devam ediyor.


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:33 Kaynak: DHA
İstanbul, Kocaeli, TEM Otoyolu, Güncel
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