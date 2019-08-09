Son Dakika Haberleri: TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu
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TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu

35 dakika önce

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM yolunun Kocaeli geçişi Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.

TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu, System.String[]
KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM yolunun Kocaeli geçişi Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.
Mesai saatinin bitmesiyle birlikte TEM yolu Ankara yönünde yoğunluk yaşanmaya başladı. TEM yolunun Derince ile İzmit arasındaki Korutepe ve Gültepe tünelleri ile Bekirdere rampaları ile viyadüklerde trafik yoğunluğu yaşandı. Bu bölgelerde sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, zaman zaman arızalanan araçlar ise trafiği aksattı. Trafik yoğunluğunun bu gece boyunca ve yarın devam etmesi bekleniyor.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü yetkilileri bayram tatili için yola çıkan sürücüleri yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyararak, yolculukları sırasında molalar vererek dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.


- Kocaeli
TEM Otoyolu, Kocaeli, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:10 Kaynak: DHA
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