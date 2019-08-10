TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yogunluğu (2)
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KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLAŞTITEM yolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte akşam saatlerinde başlayan yoğunluk ilerleyen saatlerde daha da arttı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:23 Kaynak: DHA
KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLAŞTI
TEM yolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte akşam saatlerinde başlayan yoğunluk ilerleyen saatlerde daha da arttı. Maddi hasarlı kazalar trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. Körfez ilçe geçişi ve Bekirdere rampasında trafik ağır ilerledi. Trafik yoğunluğunun sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor
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