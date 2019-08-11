Son Dakika Haberleri: TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu (2)
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TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu (2)

1 saat önce

YOĞUNLUK SONA ERDİKurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları yoğunluk akşam saatlerinde sona erdi.

TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu (2), System.String[]

YOĞUNLUK SONA ERDİ
Kurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları yoğunluk akşam saatlerinde sona erdi. Yoğunluğun azalmasıyla trafiğin akışı da hızlandı.


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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:06 Kaynak: DHA
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